"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وحائل والباحة وعسير وجازان والقصيم).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف. وتشهد أمطارًا خفيفة على الدرعية والعاصمة الرياض وثادق ورماح وحريملاء وضرماء ومرات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة لأمطار غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع والحناكية. وتشهد أمطارًا خفيفة على المدينة المنورة وخيبر، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بحرة والشعيبة والخرمة والمويه وتربة والكامل. وتشهد أمطارًا غزيرة على الجموم ورهاط ومدركة وهدى الشام والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على رنية، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة ظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.