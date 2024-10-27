"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بحرة والشعيبة والخرمة والمويه وتربة والكامل. وتشهد أمطارًا غزيرة على الجموم ورهاط ومدركة وهدى الشام والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على رنية، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.