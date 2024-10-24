رَعَته "سبق".. اختتام فعاليات ملتقى التحول الرقمي للقطاع غير الربحي بنسخته الأولى

وصاحَبَ الملتقى معرض لعدد من الجهات المشاركة، يتضمن عرض خدماتها ومنتجاتها، ومنجزاتها ذات الصلة، وتقديم الاستشارات للزوار من الخبراء المتخصصين في القطاع من خلال فعالية الطاولة المستديرة تحت عنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة البرامج"، وتناولت في اليوم الأول (الكراسي العلمية ودورها في التحول الرقمي وتعزيز التنمية المستدامة)، وفرص التكامل والشراكات مع مؤسسات التحول الرسمية، وتضمنت في اليوم الثاني (الشراكة والتكامل بين منظمات القطاع غير الربحي في الربط وبناء قاعدة بيانات موحدة) وتوظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة البرامج والمبادرات القيمية، وعرض معمل نقل تجارب ملهمة للعديد من الجهات المهتمة والتي أصبحت قائدًا في القطاع.