خبير موارد بشرية: تقنيات الذكاء الاصطناعي ستؤثر على 45% من الوظائف بالسعودية خلال السنوات الـ 10 المقبلة

أكد خبير إدارة الموارد البشرية، عبود بن علي آل زاحم، أن الدراسات تشير إلى أن 1.3 مليار شخص في العالم يعملون في وظائف هم غير مؤهلين لها، وأن (1 من كل 3) يعملون في مهن لا علاقة لها بمجالات دراستهم، تكتسب المهارات أهمية متزايدة في الأولويات الوطنية على مستوى العالم، إذ إن المؤهلات لا تفي بالمهارات المطلوبة عموماً للوظيفة، وإن هناك تقادماً ونقصاً في المهارات.