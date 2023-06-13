محليات

صبيا.. "مكافحة المخدرات" تطيح بمقيم تشادي لترويجه الأمفيتامين

صبيا.. "مكافحة المخدرات" تطيح بمقيم تشادي لترويجه الأمفيتامين
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية التشادية في محافظة صبيا بمنطقة جازان؛ لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

صبيا
المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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