"موطن العقارية" تُنجز 85% من أعمال تطوير مشروع المصانع الجاهزة المتخصصة بالرياض

شارفت شركة "موطن العقارية" على استكمال تطوير مشروع المصانع الجاهزة الأحدث في سلسلة مشاريعها العقارية الصناعية الواقعة ضمن مدينة البوابة الصناعية بالعاصمة الرياض.
ويتضمن المشروع تطوير 56 مصنعًا جاهزًا على أرض مساحتها 53 ألف م2 تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمساحات بناء تتراوح بين 400 إلى 500 م2، تم تخصيصها للصناعات الخفيفة ومشاريع رواد الأعمال المدعومة من وزارة الصناعة وصندوق التنمية الصناعية؛ وفق أعلى المعايير المطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".
وتشهد الإنشاءات تقدمًا ملحوظًا، وتتسارع الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع؛ حيث اكتملت الأعمال بنسبة 85%، وتم بحمد الله إنجاز وتأجير المرحلة الأولى والتي تتضمن 24 مصنعًا، ويُتوقع إنجاز المرحلة الثانية التي تضم 32 مصنعًا، واكتمال المشروع في منتصف شهر أغسطس 2024م بمشيئة الله تعالى.
ويحتوي كل مصنع على صالة للإنتاج مع ميزانين للمكاتب ومواقف للسيارات وأماكن للتخزين مع جميع الخدمات اللازمة من كهرباء ومياه، وأنظمة السلامة، والحريق، وغيرها، ويقع ضمن مخطط مدينة البوابة الصناعية التي تتميز ببنية تحتية شاملة وخدمات ومرافق متكاملة؛ وهو ما يمثل إضافة نوعية للمستثمرين الصناعيين تساعدهم في دعم وتسريع استثماراتهم من خلال اختصار الوقت والتكاليف اللازمة لبدء نشاطهم التجاري ضمن بيئة صناعية متكاملة، وعدم الحاجة للدخول في عملية بناء وتطوير مصانع تستغرق وقتًا طويلًا وتتطلب جهدًا كبيرًا وأموالًا طائلة.
وتُعتبر شركة "موطن العقارية" رائدة في تطوير مشاريع العقارات الصناعية واللوجستية التي تسهم في دعم القطاع الصناعي واللوجستي؛ حيث خاضت تجارب ناجحة تمثلت في تطوير مشروع مدينة البوابة الصناعية بمدينة الرياض والتي تصنف كأكبر مدينة صناعية في المنطقة يطورها القطاع الخاص في الشرق الأوسط على مساحة 6.5 ملايين م2 وباستثمارات بلغت 1.3 مليار ريال، بالإضافة إلى نجاحها في إنشاء 72 مصنعًا جاهزًا في مدينة البوابة الصناعية بالرياض وفق أعلى المواصفات المطابقة لهيئة "مدن" وتأجيرها بالكامل في غضون فترة قصيرة جدًّا، إضافة إلى مشاريع إسكان القوى العاملة في الرياض ومشاريع للخدمات اللوجستية في مدينة جدة.
يُذكر أن "موطن العقارية" شركة سعودية مساهمة مقفلة، مقرها الرياض، تعمل في مجال تطوير العقارات الصناعية واللوجستية، والعقارات السكنية ومتعددة الاستعمالات، وعقارات الضيافة، وتستهدف توفير الحلول والمنتجات العقارية المتنوعة التي تنسجم مع برامج رؤية 2030 من خلال مشاريع نوعية تخدم القطاع الصناعي واللوجستي، وإنشاء المصانع الجاهزة لاحتضان الصناعات الناشئة، بالإضافة إلى المشاريع السكنية ومتعددة الاستعمالات النوعية التي تلبي احتياجات وتطلعات السوق العقارية السعودية؛ فضلًا عن تطوير الفنادق ذات الأسماء العالمية عبر عمل مؤسسي يلتزم بالحوكمة والإفصاح والشفافية، وبما يحقق عوائد مجزية لمساهمي الشركة ويضمن مستقبلًا واعدًا لنمو أعمالها.