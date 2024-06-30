"موطن العقارية" تُنجز 85% من أعمال تطوير مشروع المصانع الجاهزة المتخصصة بالرياض

ويحتوي كل مصنع على صالة للإنتاج مع ميزانين للمكاتب ومواقف للسيارات وأماكن للتخزين مع جميع الخدمات اللازمة من كهرباء ومياه، وأنظمة السلامة، والحريق، وغيرها، ويقع ضمن مخطط مدينة البوابة الصناعية التي تتميز ببنية تحتية شاملة وخدمات ومرافق متكاملة؛ وهو ما يمثل إضافة نوعية للمستثمرين الصناعيين تساعدهم في دعم وتسريع استثماراتهم من خلال اختصار الوقت والتكاليف اللازمة لبدء نشاطهم التجاري ضمن بيئة صناعية متكاملة، وعدم الحاجة للدخول في عملية بناء وتطوير مصانع تستغرق وقتًا طويلًا وتتطلب جهدًا كبيرًا وأموالًا طائلة.