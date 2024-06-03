ولي العهد يهنئ الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بمناسبة تعيينه ولياً للعهد بالكويت

فيما عبر ولي عهد دولة الكويت عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة، مؤكدًا الحرص على مواصلة مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.