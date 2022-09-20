"النقل" تواصل تنفيذ مشروع الطريق المباشر الرابط بين جدة ومكة المكرّمة

وينقسم المشروع إلى أربع مراحل يجري العمل على تنفيذها؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى البالغ طولها 7 كم 72%، ووصلت في المرحلة الثانية 83% من طول يبلغ 19 كم، في حين بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة التي يبلغ طولها 27 كم، إلى 100%، بينما لا تزال المرحلة الرابعة من المشروع التي يصل طولها إلى 20 كم تحت الترسية.