من الأحساء.. "خلك حريص" تنطلق أولى محطاتها التوعوية بالشرقية

بمشاركة مركز المسؤولية الاجتماعية وجمعية الادخار بالشرقية وغرفة الأحساء، انطلقت المرحلة الأولى من حملة "خلك حريص" في المنطقة الشرقية من محافظة الأحساء.
وكانت الانطلاقة الأولى في الشرقية عبر عدة محطات، كان أولها زيارة جمعية البر بالأحساء، تلاه زيارة نادي الفتح وإقامة لقاء توعوي بالغرفة التجارية بالمحافظة.
وأوضح مشرف الحملة بالمنطقة الشرقية فهد الفهيد، أن الحملة انطلقت بدعم واهتمام كبير من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ مبينًا أن الحملة تهدف إلى التوعية من الوقوع في العمليات الاحتيالية، بمشاركة جميع البنوك الأعضاء، من خلال حملة وطنية واسعةٍ للتوعية بالاحتيال والأساليب المتبعة في العمليات الاحتيالية ومواجهتها بأسلوب التوعية المباشرة ورفع ثقافة المجتمع حول أحدث الأساليب المتبعة في عمليات الاحتيال.
وأضاف "الفهيد" أن الزيارات شَمِلت جمعية البر ونادي الفتح، والغرفة التجارية وسوق الحرفيين ومجمع العثيم مول بالأحساء.