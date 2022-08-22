من الأحساء.. "خلك حريص" تنطلق أولى محطاتها التوعوية بالشرقية

وأوضح مشرف الحملة بالمنطقة الشرقية فهد الفهيد، أن الحملة انطلقت بدعم واهتمام كبير من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ مبينًا أن الحملة تهدف إلى التوعية من الوقوع في العمليات الاحتيالية، بمشاركة جميع البنوك الأعضاء، من خلال حملة وطنية واسعةٍ للتوعية بالاحتيال والأساليب المتبعة في العمليات الاحتيالية ومواجهتها بأسلوب التوعية المباشرة ورفع ثقافة المجتمع حول أحدث الأساليب المتبعة في عمليات الاحتيال.