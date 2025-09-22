مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع برنامجًا صحيًّا مشتركًا مع "الصحة العالمية" لدعم سوريا

ويهدف البرنامج إلى تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية الأولية والمتخصصة، من خلال دعم المركز لـ70 مرفقًا صحيًا، تشمل تغطية رواتب الكوادر الطبية، وتكاليف التشغيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك جلسات غسيل الكلى.