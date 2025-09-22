مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع برنامجًا صحيًّا مشتركًا مع "الصحة العالمية" لدعم سوريا

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع منظمة الصحة العالمية، لدعم خدمات الطوارئ الصحية المنقذة للحياة في مناطق إدلب وحلب وحمص وحماة بالجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
ويهدف البرنامج إلى تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية الأولية والمتخصصة، من خلال دعم المركز لـ70 مرفقًا صحيًا، تشمل تغطية رواتب الكوادر الطبية، وتكاليف التشغيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك جلسات غسيل الكلى.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج نحو مليون و500 ألف فرد، عبر خدمات صحية متكاملة وآمنة، تعكس التزام المملكة بدعم الشعب السوري في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.