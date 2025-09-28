المجلس الدولي للتمور يُسجل مشاركته الخارجية الأولى بمعرض مرسيليا الدولي

يُشارك المجلس الدولي للتمور بالشراكة مع الاتحاد العربي للتمور في معرض FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE 2025، الذي يقام خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 6 أكتوبر بمدينة مرسيليا الفرنسية، في خطوة نوعية تُعد الأولى من نوعها، إذ يشهد المعرض لأول مرة مشاركة المجلس في حدث دولي عام مخصص للجمهور العريض.
وزارت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، معرض مرسيليا الدولي وجناح المجلس المشارك فيه، واطّلعت على جهود المجلس في تعزيز حضور التمور عالميًا، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق الاستدامة الزراعية.
وأشار الأمين العام للاتحاد العربي للتمور الدكتور أشرف الفار, في كلمة له بهذه المناسبة, إلى أن الأميرة سارة بنت بندر اتخذت منذ أسابيع قرارًا بدعم قطاع التمور العربي وتعزيز هويته البصرية ومسؤوليته المجتمعية في قلب أوروبا، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة الرائدة أسهمت في إيصال رسالة التمور العربية إلى جمهور واسع، وترسيخ حضورها منتجًا حضاريًا وصحيًا قادرًا على المنافسة العالمية.
يُذكر أن معرض مرسيليا الدولي (FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE) يُعد من أبرز الفعاليات التجارية والثقافية في جنوب فرنسا، ويستقطب سنويًا مئات الآلاف من الزوار والعارضين من مختلف دول العالم، مما يجعله منصة مهمة للتعريف بالمنتجات، وتعزيز فرص التعاون والشراكات الدولية.