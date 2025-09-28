المجلس الدولي للتمور يُسجل مشاركته الخارجية الأولى بمعرض مرسيليا الدولي

وأشار الأمين العام للاتحاد العربي للتمور الدكتور أشرف الفار, في كلمة له بهذه المناسبة, إلى أن الأميرة سارة بنت بندر اتخذت منذ أسابيع قرارًا بدعم قطاع التمور العربي وتعزيز هويته البصرية ومسؤوليته المجتمعية في قلب أوروبا، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة الرائدة أسهمت في إيصال رسالة التمور العربية إلى جمهور واسع، وترسيخ حضورها منتجًا حضاريًا وصحيًا قادرًا على المنافسة العالمية.