جامعة الملك خالد تحقق مراكز متقدمة في تصنيف الـ QS العالمي بـ 7 تخصصات علمية

حققت جامعة الملك خالد أرقامًا قياسية في عددٍ من التخصصات المصنفة للعام 2024م؛ حيث بلغ مجموع التخصصات المصنفة سبعة تخصصات علمية، كما تم تصنيف حقلين علميين من أصل خمسة حقول يتم تصنيفها سنويًا، ضمن تصنيف الكيو أس (QS) العالمي للتخصصات العلمية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز مكانتها العالمية وتطوير ممكناتها البشرية والتقنية بما يخدم المستهدفات الوطنية التي وضعت وفق رؤية السعودية 2030 وبما يتواءم مع مستهدفات الجامعة الأكاديمية والبحثية ويخدم دورها الريادي في إثراء المجتمع وبناء الإنسان وتنمية المكان وتعزيز الاقتصاد.
وصرح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني بأن هذه الجهود أثمرت التقدم الملحوظ الذي شهدته جامعة الملك خالد لتخصصاتها العلمية ومجالاتها البحثية ضمن تصنيف الكيو أس (QS) العالمي للتخصصات العلمية، حيث حققت جامعة الملك خالد أرقامًا قياسية في عددٍ من التخصصات المصنفة للعام 2024م؛ حيث بلغ مجموع التخصصات المصنفة سبعة تخصصات علمية، كما تم تصنيف حقلين علميين من أصل خمسة حقول يتم تصنيفها سنويًا.
وأوضح "القرني" أن الجامعة حققت المرتبة الــ 386 عالميًا في حقل الهندسة والتقنية، كما حققت الجامعة المرتبة الــ 501-550 عالميًا في حقل العلوم الطبيعية، وعلى مستوى التخصصات العلمية المصنفة، فقد كسرت جامعة الملك خالد حاجز أفضل 200 جامعة عالميًا بعد تحقيقها المرتبة الـــ 151-200 في مجال الهندسة الكيميائية، كما حققت الجامعة أرقامًا قياسية في مجال الفيزياء وعلوم الفضاء، حيث حققت المرتبة الــ 301-350 عالميًا، كما تطور أداء جامعة الملك خالد في مجالي علوم الرياضيات والعلوم الكيميائية .