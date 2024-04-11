جامعة الملك خالد تحقق مراكز متقدمة في تصنيف الـ QS العالمي بـ 7 تخصصات علمية

وأوضح "القرني" أن الجامعة حققت المرتبة الــ 386 عالميًا في حقل الهندسة والتقنية، كما حققت الجامعة المرتبة الــ 501-550 عالميًا في حقل العلوم الطبيعية، وعلى مستوى التخصصات العلمية المصنفة، فقد كسرت جامعة الملك خالد حاجز أفضل 200 جامعة عالميًا بعد تحقيقها المرتبة الـــ 151-200 في مجال الهندسة الكيميائية، كما حققت الجامعة أرقامًا قياسية في مجال الفيزياء وعلوم الفضاء، حيث حققت المرتبة الــ 301-350 عالميًا، كما تطور أداء جامعة الملك خالد في مجالي علوم الرياضيات والعلوم الكيميائية .