"قمة الرياض".. "عباس" يحث مجلس الأمن على وقف اعتداءات "إسرائيل"

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن المجتمع الدولي يفشل في حل الأزمة الفلسطينية.
وأضاف الرئيس الفلسطيني خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض: تُعقد القمة في وقت تستمر فيه "إسرائيل" في عدوانها على فلسطين ولبنان.
وأردف: نطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على "إسرائيل".
وتابع "عباس": نطالب مجلس الأمن بوقف اعتداءات "إسرائيل" على المنظمات الإنسانية.
وقال الرئيس الفلسطيني: ماضون لإقامة دولة فلسطينية وحماية شعبها.
يُذكر أنه، ولدور المملكة العربية السعودية الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، واستشعارًا بمسؤوليتها تجاه القضايا العربية والإسلامية عامةً والقضية الفلسطينية خاصةً، دعت بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- واستكمالًا للجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة؛ لعقد قمة متابعة عربية- إسلامية مشتركة في المملكة اليوم؛ إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.
وتأتي القمة امتدادًا للقمة العربية- الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023م، استشعارًا من قادة الدول العربية والإسلامية بأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد، يُعبّر عن الإرادة العربية- الإسلامية المشتركة بشأن ما شهدته غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.