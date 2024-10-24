جايكو J7 PHEV يحقق مدى 1353 كم عبر سبع دول في مارثون التحدي

وهذا الااستهلاك للوقود منخفض للغاية: 3.3 لتر فقط لكل 100 كم خلال فترة الاختبار، وهو أقل بـ 2.6 لتر من المعدل المقدر البالغ 5.99 لتر، مما يعكس كفاءة استهلاك الوقود الاستثنائية. في هذا الاختبار، حافظت J7 PHEV على حالة النفاد بعد أن تم شحنها بالكامل في البداية للاستخدام في أوضاع القيادة الكهربائية. يُعد هذا أفضل دليل على الوظائف المزدوجة للسيارة، حيث يمكن للمستخدمين التعامل معها كسيارة كهربائية أثناء التنقل في المدن، مستمتعين بتجربة قيادة سلسة مثل سيارات الكهرباء النقية. وعند القيام برحلات طويلة أو في الحالات التي تكون فيها خيارات الشحن محدودة، يمكن استخدامها كسيارة تعمل بالوقود، مما يوفر راحة كبيرة. ومدى كهربائي نقي يصل إلى 125.2 كم