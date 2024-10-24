جايكو J7 PHEV يحقق مدى 1353 كم عبر سبع دول في مارثون التحدي

خلال قمة المستخدمين الدولية لـ OMODA & JAECOO، استعرضت J7 PHEV أدائها المميز في تحدي المسافات الطويلة، حيث قطعت مسافة إجمالية قدرها 1353 كم ومدى كهربائي نقي قدره 125.2 كم، بمعدل إنجاز 139%، واستهلاك وقود منخفض للغاية بلغ 3.3 لتر، مما يثبت الجودة الاستثنائية لـ J7 PHEV أمام العالم.
و تحدي المسافات الطويلة لـ J7 PHEV عبارة عن رحلة ماراثونية دولية عبر سبع دول، حيث اجتذبت اهتمام وسائل الإعلام البارزة من إيطاليا، وماليزيا، والمكسيك، والسعودية، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، كما لفتت انتباه عشاق السيارات حول العالم عبر الإنترنت. انطلقت السيارة الاختبارية في الصين من قوانغتشو في 16 أكتوبر، وقطعت مسافة 1300 كيلومتر، حيث مرت عبر شوارع المدن والطرق السريعة، متجهة شمالًا على مدى يومين وليلة واحدة، ووصلت إلى ووهان في فترة ما بعد الظهر يوم 17.
هذا التحدي كان يهدف إلى محاكاة ظروف الاستخدام الفعلية للمستخدمين بأكبر قدر ممكن. حيث كانت كل سيارة J7 PHEV في الاختبار تحمل من 3 إلى 4 ركاب، مما زاد من وزن السيارة. وهذا بلا شك زاد من صعوبة تحقيق مدى 1300 كيلومتر، خاصةً أن مدى J7 PHEV المعلن هو 1200 كيلومتر.
و مدى مجمع قدره 1353 كم دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود، مما أظهر قدراتها البارزة في المسافات الطويلة وأعاد التأكيد على موقعها الريادي في قطاع الطاقة الجديدة.
وهذا الااستهلاك للوقود منخفض للغاية: 3.3 لتر فقط لكل 100 كم خلال فترة الاختبار، وهو أقل بـ 2.6 لتر من المعدل المقدر البالغ 5.99 لتر، مما يعكس كفاءة استهلاك الوقود الاستثنائية. في هذا الاختبار، حافظت J7 PHEV على حالة النفاد بعد أن تم شحنها بالكامل في البداية للاستخدام في أوضاع القيادة الكهربائية. يُعد هذا أفضل دليل على الوظائف المزدوجة للسيارة، حيث يمكن للمستخدمين التعامل معها كسيارة كهربائية أثناء التنقل في المدن، مستمتعين بتجربة قيادة سلسة مثل سيارات الكهرباء النقية. وعند القيام برحلات طويلة أو في الحالات التي تكون فيها خيارات الشحن محدودة، يمكن استخدامها كسيارة تعمل بالوقود، مما يوفر راحة كبيرة. ومدى كهربائي نقي يصل إلى 125.2 كم
وهذا الأداء الفائق لـ J7 PHEV مستمد من نظامها الهجين المتقدم (SHS Super Hybrid System)، وهي تقنية عالمية تقدم كفاءة حرارية لا مثيل لها، ومدى موسع، وانبعاثات كربونية منخفضة، وسلامة عالية للبطارية. هذا النظام يجمع بين الكفاءة، والحفاظ على الطاقة، وحماية البيئة، والسلامة، مما يساعد المستخدمين على التغلب على قلق المدى مع توفير تجربة قيادة ممتازة. في ظل الصناعة المتطورة بسرعة، يبرز نظام SHS في J7 PHEV القوة التكنولوجية المذهلة لـ OMODA & JAECOO.
إتمام اختبار المدى بنجاح يمثل نقلة نوعية في أداء J7 PHEV، ويؤكد مرة أخرى قدراتها المتميزة في القيادة الكهربائية النقية ووضع HEV، متجاوزة المعايير الصناعية. يعتبر هذا الاختبار عرضًا قويًا لقوة وتأثير العلامة التجارية لـ OMODA & JAECOO، ويعزز من ثقتهم بمستقبل تطوير صناعة السيارات. مع استمرار نمو سوق المركبات الجديدة للطاقة، يبقى السؤال ما إذا كانت J7 PHEV ستقود اتجاهات الصناعة المستقبلية،
و خلال قمة مستخدمي OMODA&JAECOO الدولية، ظهر الروبوت البشري Mornine والكلب الميكانيكي العائلي رباعي الأرجل من الجيل الثاني Argos. لا يبلور هذان المنتجان تعاون العلامة التجارية مع تقنية AIMOGA فحسب، بل يستجيبان أيضًا بدقة لمطالب المستخدمين بجودة الحياة. من خلال دمج التكنولوجيا الذكية بشكل وثيق مع احتياجات المستخدمين .