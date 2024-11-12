مختص في البيانات والذكاء: الاقتصاد الرقمي يتسيد المرحلة الحالية حول العالم.. وهنا أبرز الأرقام

وتُعَد شركة "نتفليكس" نموذجًا مثاليًّا من النماذج المتميزة، والتي استطاعت استخدام بياناتها بشكل مميز حتى وصلت إلى 270 مليون مشترك، وحققت إيرادات تزيد على 9.4 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024؛ أي ما يقارب 80% من العروض التي يشاهدها الأفراد تعتمد على اهتماماتهم الشخصية؛ حيث جمعت "نتفليكس" بيانات دقيقة عن مستخدميها مثل عدد المشاهدات، وأنواع الأفلام المفضلة، وأوقات المشاهدة.