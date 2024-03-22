مركز الاتصال الموحد بـ"الموارد البشرية" يستقبل أكثر من 4 ملايين اتصال في 2023

ويقدم المركز خدماته باللغتين "العربية والإنجليزية", من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، وخلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً.