مركز الاتصال الموحد بـ"الموارد البشرية" يستقبل أكثر من 4 ملايين اتصال في 2023

استقبل مركز الاتصال الموحد التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2023م أكثر من 4 ملايين اتصال, تضمنت بلاغات ومقترحات واستفسارات للمستفيدين حول خدمات وبرامج قطاعات الوزارة، "العمل, التنمية الاجتماعية, الخدمة المدنية".
جاء ذلك في إطار خطط الوزارة للنهوض برؤيتها المرتكزة على مجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة وسوق عمل جاذب.
ويعمل مركز الاتصال الموحد 19911 على تحسين وتسهيل وصول خدمات الوزارة للمستفيدين وفق أعلى معايير الجودة، وبما يختصر الوقت والجهد ويسهّل الإجراءات وجودة الخدمات.
ويقدم المركز خدماته باللغتين "العربية والإنجليزية", من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، وخلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً.