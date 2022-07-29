"إغاثي الملك سلمان" يوزع 3 آلاف سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في باكستان

وراجع العيادات خلال الفترة من 13 حتى 19 يوليو 2022م في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 24 مستفيدًا، وقسم الطوارئ 78 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 45 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 12 مريضًا، فيما صرفت الأدوية لـ 167 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 8 مرضى، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.