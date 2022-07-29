"إغاثي الملك سلمان" يوزع 3 آلاف سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في باكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3000 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في مناطق لاسبيلا، وخوزدار، وكويتا، وبشين، وقلعة سيف الله، وقلعة عبدالله في إقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 21.000 فرد.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.
من جهة ثانية، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 13 حتى 19 يوليو 2022م في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 24 مستفيدًا، وقسم الطوارئ 78 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 45 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 12 مريضًا، فيما صرفت الأدوية لـ 167 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 8 مرضى، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
كما راجع قسم الخدمات التمريضية 35 مريضاً، ونُفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.