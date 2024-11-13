توقعات بنمو حركة الشحن الجوي العالمية 4% سنويًّا بدعم الطلب العالي لأسواق آسيا

وقالت بوينج: إن نصف تسليمات الطائرات الجديدة أو المعدلة سيحل محل طائرات شحن قديمة للانتقال إلى أخرى ذات قدرات أعلى وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، في ظل استمرار الكثير من الطائرات الأقدم في الخدمة بسبب الاحتياجات الأخيرة للسوق، ويُتوقع أن تشهد أسواق آسيا أعلى معدلات النمو لقطاع الشحن الجوي سنويًّا، بفضل النمو الاقتصادي وزيادة الطلب الاستهلاكي.