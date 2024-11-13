توقعات بنمو حركة الشحن الجوي العالمية 4% سنويًّا بدعم الطلب العالي لأسواق آسيا

يُتوقع أن يشهد قطاع الشحن الجوي العالمي، نموًّا قويًّا ومستدامًا بمتوسط 4% سنويًّا حتى 2043؛ وفقًا لتقرير نشرته "بوينج".
وتوقعت شركة صناعة الطائرات الأمريكية، زيادة حجم أسطول طائرات الشحن في العالم بمقدار الثلثين ليصل إلى 3900 طائرة مقابل 2340 طائرة في 2023؛ في الوقت نفسه سيزيد حجم أسطول طائرات الشحن ذات البدن العريض إلى الضِّعف تقريبًا مدفوعًا بالطلب في أسواق آسيا عالية النمو.
وقالت بوينج: إن نصف تسليمات الطائرات الجديدة أو المعدلة سيحل محل طائرات شحن قديمة للانتقال إلى أخرى ذات قدرات أعلى وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، في ظل استمرار الكثير من الطائرات الأقدم في الخدمة بسبب الاحتياجات الأخيرة للسوق، ويُتوقع أن تشهد أسواق آسيا أعلى معدلات النمو لقطاع الشحن الجوي سنويًّا، بفضل النمو الاقتصادي وزيادة الطلب الاستهلاكي.
كما توقعت زيادة حجم أسطول طائرات الشحن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمقدار المِثلين؛ حيث تطلب شركات الطيران في المنطقة أغلب تسليمات طائرات الشحن بـ980 طائرة، وتليها شركات الطيران في أمريكا الشمالية بـ955 طائرة شحن، مضيفة أن المنطقتين ستمثلان أكثر من ثلثي تسليمات طائرات الشحن على مستوى العالم حتى 2043.