بتكلفة مليارية.. أمير الشرقية يشرّف حفل أهالي الجبيل ويدشن عددًا من المشروعات التنموية

وألقى عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين كلمة أهالي محافظة الجبيل أكد فيها أنه إلى جانب ما يشعر به الأهالي من أواصر التواصل والتلاحم، تحمل هذه الزيارة، عطاءات خَيّرة وأبعادًا تنموية مهمة، تتمثل في تدشين مجموعة مهمة من مشروعات محافظة الجبيل التنموية في عددٍ من القطاعات الحيوية التي تلامس حاجة المواطن والمقيم ومنها المشروعات البلدية، والتعليمية، والمياه، والمرور، والموانئ والمشروعات البيئية والخيرية، وبتكلفة إجمالية تجاوزت قيمتها مليارًا و173 مليون ريال.