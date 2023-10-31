بتكلفة مليارية.. أمير الشرقية يشرّف حفل أهالي الجبيل ويدشن عددًا من المشروعات التنموية

شرّف الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء، حفل أهالي محافظة الجبيل، بقاعة الأمير متعب ببلدية المحافظة بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ومحافظ الجبيل منصور الداود وعددٍ من المسؤولين والوجهاء وأهالي المحافظة.
وألقى عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين كلمة أهالي محافظة الجبيل أكد فيها أنه إلى جانب ما يشعر به الأهالي من أواصر التواصل والتلاحم، تحمل هذه الزيارة، عطاءات خَيّرة وأبعادًا تنموية مهمة، تتمثل في تدشين مجموعة مهمة من مشروعات محافظة الجبيل التنموية في عددٍ من القطاعات الحيوية التي تلامس حاجة المواطن والمقيم ومنها المشروعات البلدية، والتعليمية، والمياه، والمرور، والموانئ والمشروعات البيئية والخيرية، وبتكلفة إجمالية تجاوزت قيمتها مليارًا و173 مليون ريال.
وأشار إلى أن محافظة الجبيل بدعم القيادة الحكيمة وتوجيه ومتابعة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه، شهدت تطورًا نوعيًا على جميع الأصعدة، فما يتحقق اليوم من إنجازات تنموية إنما يأتي بعناية وتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مهندس الرؤية المباركة.
ودشن أمير المنطقة الشرقية عددًا من المشروعات التنموية في محافظة الجبيل، منها المشروعات المنفذة في بلدية الجبيل، البالغ عددها (11) مشروعًا، بقيمة (164,107,918) مليون ريال، وهى إنشاء محطة وخطوط الفائض البحري، وتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية، وتطوير طريق الملك عبد العزيز، كذلك تطوير وتأهيل المنطقة المركزية بالمحافظة، وردم وتسوية وسفلتة بضاحية الملك فهد بالجبيل، ومبادرة شركة أرامكو وبلدية الجبيل بتوريد 100 ألف شجرة.
كما تضمنت مشروعات شركة المياه الوطنية التي بلغت تكلفتها (629,050,000) مليون، تصميم وتوريد وتركيب خزانات وشبكة التوزيع بإجمالي طول أنابيب لأكثر من 106 كيلومترات طوليًا، وتصميم وتنفيذ ستة خزانات بإجمالي سعة تخزينية 158000 متر مكعب، وتصميم وتنفيذ ثلاث محطات ضخ شمال الجبيل وجنوب الجبيل ومنطقة غرناطة بضاحية الملك فهد، إضافة إلى مشروعات تحسين شبكات المياه في مدينة الجبيل مشروع 1 و 2 لشبكة المياه الاستراتيجية والتوزيع والخزانات.
وشملت المشروعات المنفذة في محافظة الجبيل، مشروعات مكتب تعليم الجبيل البالغ عددها أربعة مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت (44,213,201) مليون ريال مدرسة ابتدائية محدثة ومدرسة متوسطة ابن البيطار ومدرسة للطفولة المبكرة وصالة رياضية، إضافة إلى مشروعات مرور الجبيل التي بلغت تكلفتها 15 مليون ريال وشملت إنشاء مدرسة تعليم القيادة النموذجية للسيارات بالجبيل لخدمة المستفيدين من الرجال والنساء، ومشروعات جمعية البر الخيرية بالجبيل بقيمة (13900000) مليون ريال تضمنت إنشاء مركز الخياطة والتطريز لذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة.