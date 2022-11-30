أمطارٌ أعلى من المعدل بالرياض.. تعرَّف على أبرز توقعات "شتاء السعودية"

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقرير الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال فصل الشتاء على المملكة العربية السعودية لعام 1444هـ - 2022م.
وقال التقرير: يبدأ فصل الشتاء أرصادياً من 1 ديسمبر إلى 28 فبراير وفلكياً من 21 ديسمبر 2022 وينتهي في 20 مارس 2023.
وأضاف: سيكون هناك نشاطٌ للرياح الشمالية الغربية على الجزأين الشمالي والأوسط من البحر الأحمر يشابه ذلك الوضع على الخليج العربي بسرعة تصل إلى 20 كم/س، وتتحوّل الرياح إلى شمالية ومن ثم شمالية شرقية نشطة السرعة على المنطقة الشرقية ورياح شرقية بوجه عام على منطقة الرياض حتى منطقة نجران وتضعف سرعة واتجاه الرياح على الأجزاء الداخلية من المملكة.
وأردف التقرير: ستكون الرياح عند مستويات الجو العليا أكثر سرعة مقارنة بالسطح، حيث يتبيّن وجود رياح جنوبية شرقية تنحرف إلى رياح جنوبية على وسط المملكة وغربها، ونجد الرياح الأعلى نشاطاً على وسط وشرق وشمال المملكة، بينما تضعف السرعة على بقية المناطق وتأخذ اتجاهات مختلفة.
وكشف التقرير أن درجة الحرارة السطحية ستكون أعلى من المعدل الطبيعي وقد تصل إلى 1.5 درجة، خاصة في شهر ديسمبر.
وأشار إلى توقعات هطول أمطار أعلى من المعدل على مناطق "الرياض، الجوف، أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة"، وتزداد النسبة المئوية لاحتمالية الهطول على مناطق "المدينة المنوّرة، حائل والقصيم والمنطقة الشرقية وأجزاءٍ من الحدود الشمالية".
وركز التقرير على وجود تنبيه مناخي يتمثل في احتمالية وجود بعض الحالات "المتطرفة" مثل الأمطار الغزيرة، ولا تظهر هذه الحالات في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد.
جديرٌ بالذكر أن تقرير الحالة المناخية الفصلي يتناول الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال فصول السنة على المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحليل البيانات المناخية كالضغط الجوي، معدلات الرياح، معدلات درجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار خلال فترة زمنية طويلة ماضية قد تزيد على 30 عاماً.