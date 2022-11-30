أمطارٌ أعلى من المعدل بالرياض.. تعرَّف على أبرز توقعات "شتاء السعودية"

وأضاف: سيكون هناك نشاطٌ للرياح الشمالية الغربية على الجزأين الشمالي والأوسط من البحر الأحمر يشابه ذلك الوضع على الخليج العربي بسرعة تصل إلى 20 كم/س، وتتحوّل الرياح إلى شمالية ومن ثم شمالية شرقية نشطة السرعة على المنطقة الشرقية ورياح شرقية بوجه عام على منطقة الرياض حتى منطقة نجران وتضعف سرعة واتجاه الرياح على الأجزاء الداخلية من المملكة.