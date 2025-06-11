مشاهد مهيبة من الحرم.. حشود غفيرة ونظام دقيق لخدمة ضيوف الرحمن

أظهرت لقطات بثّتها قناة "الإخبارية" مشاهد مهيبة من المسجد الحرام، وثّقت خلالها تدفّق الحشود الغفيرة من زوّار بيت الله الحرام وهم يؤدون مناسكهم بخطى يملؤها الخشوع والسكينة، وسط أجواء روحانية وإيمانية عظيمة.
وعكست المشاهد التي تم بثّها كثافة الأعداد التي توافدت إلى الحرم المكي، في مشهد يجمع بين عظمة الإيمان ودقّة التنظيم، حيث برزت الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية لتيسير حركة الحشود، وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان لضيوف الرحمن.
وظهر في اللقطات الانسيابية العالية في حركة الطواف والسعي رغم الكثافة العددية، في تأكيد على كفاءة الخطط التشغيلية والتنظيمية التي تنفذها الجهات الأمنية والخدمية في المسجد الحرام.