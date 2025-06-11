مشاهد مهيبة من الحرم.. حشود غفيرة ونظام دقيق لخدمة ضيوف الرحمن

وعكست المشاهد التي تم بثّها كثافة الأعداد التي توافدت إلى الحرم المكي، في مشهد يجمع بين عظمة الإيمان ودقّة التنظيم، حيث برزت الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية لتيسير حركة الحشود، وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان لضيوف الرحمن.