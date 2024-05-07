"أجير الحج".. خدمة تدشّنها "وزارة الموارد البشرية" لتمكين العمل الموسمي

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربتهم خلال الموسم المبارك، حيث تُلزم الوزارة المنشآت بإصدار تصريح الحج للأفراد العاملين موسميًا، مع التأكيد على أن المخالفين سيتعرّضون للعقوبات المنصوص عليها وفق النظام.