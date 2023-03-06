مواطنو ومقيمو دول الخليج يتوافدون على "معرض الشرقية للكتاب"

واستفاد الزوار من مقيمي الدول الخليجية من قرار وزارة السياحة الصادر خلال الأشهر الماضية، بمنحهم تأشيرة إلكترونية بغرض الزيارة والسياحة، فيما يمكن دخول مواطني تلك الدول باستخدام الهوية الوطنية، كما يمكن للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن دخول السعودية شريطة أن يكون قد تم استخدامها مرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة. ويدخل في هذا أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، إضافة إلى الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة، أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، بمن فيهم أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، وذلك من خلال التأشيرة عند الوصول إلى أي من منافذ السعودية البرية أو البحرية أو الجوية.