"مركز الأزمات" بمكة يدعو إلى تجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرّمة، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.
وأشار المركز إلى أن محافظات المنطقة تتعرّض لحالة مطرية بداية من مساء يوم غدٍ الخميس حتى يوم الثلاثاء، وذلك حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
يُشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد كان قد أصدر بياناً توقع فيه حالة أمطار رعدية تؤثر في معظم مناطق المملكة ابتداءً من مساء غد الخميس إلى الثلاثاء المقبل.
وأعلن المركز عن توقعاته لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من مساء الخميس 29 / 12 / 2022م إلى الثلاثاء 3 / 1 / 2023م.
وذكر أنه سيكون هناك هطول أمطار رعدية على معظم المناطق من مساء يوم الخميس إلى السبت، ويستمر هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق من يوم الأحد إلى الثلاثاء.