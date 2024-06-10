تشديدات على إصدار بطاقة تشغيل للمركبات وبطاقة "سائق" لسائقي الحافلات والشاحنات بالحج

وأشارت إلى أن "بطاقة سائق" تأتي بهدف ضمان توفر الكفاءة المهنية لدى السائقين، وكذلك تعزيز مستويات السلامة والأمان في جميع خدمات النقل المقدمة لضيوف الرحمن، مبينةً أن بطاقة السائق متاحة للاحتياج الموسمي "في مواسم الحج والعمرة" لمن يحملون تأشيرة سائق حافلة موسمي، ويتم إصدارها للسائقين في نشاط النقل المتخصص ومدتها 90 يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، في حين تصدر بطاقة السائق السنوية للسائقين لمزاولة أنشطة النقل المتخصص بالحافلات، والنقل التعليمي، ونقل البضائع، ونقل وسحب المركبات، ومدتها سنة كاملة.