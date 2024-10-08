أمير المدينة يؤكد أهمية جائزة أمين مدني في دعم رجال الفكر والأدب والمهتمين بالبحوث التاريخية

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أهمية الجائزة ودورها الفاعل في دعم رجال الفكر والأدب والمهتمين بالبحوث التاريخية وتعزيز النشاط الثقافي المرتبط بتاريخ الجزيرة العربية في ظل العناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - لدعم المشهد الثقافي بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة ضمن رؤية السعودية 2030.
وأشاد أمير منطقة المدينة المنورة خلال رعايته بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، بحفل جائزة أمين مدني لدراسات تاريخ الجزيرة العربية في دورتها التاسعة بمسيرة أمين مدني - رحمه الله - في خدمة دينه ومجتمعه وتاريخ وطنه، مشيرًا إلى مسيرته التي تستحق أن تتوج بجائزة تحمل اسمه تليق بهذه القامة الوطنية، وشكر القائمين على الجائزة وأعضاء اللجنة العلمية التي تضم كوكبة من الأسماء المتميزة في هذا المجال.
كما هنأ أمير المدينة المنورة الفائزين بجائزة أمين مدني لدراسات تاريخ الجزيرة العربية في دورتها التاسعة، راجيًا المزيد من التوفيق والنجاح للباحثين والمؤرخين المشاركين في الجائزة في دوراتها المقبلة.
من جهة أخرى، قدّم الدكتور نزار مدني في كلمته، شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة، على رعايته للجائزة والتي تأتي ضمن اهتماماته وعنايته التي لا تقتصر على كل ما يتعلق بتاريخ المدينة المنورة وحضارتها وتراثها العلمي والثقافي بل يمتد ليشمل تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها القديمة والحديثة.
وأشار الدكتور مدني، إلى دور الفائزين بالجائزة في دورتها التاسعة نظير ما أسهما به من أعمال علمية وبحثية وتوثيقية مهمة فيما يخص تاريخ الجزيرة العربية وآثارها ومجتمعها، مؤكدًا أن حضور هذا الجمع من الدارسين، والمفكرين والمبدعين والمعنيين يُعد مظهرًا من مظاهر الاهتمام بالجوانب الفكرية والبحثية والكشفية في المجتمع السعودي.
عقب ذلك كرّم أمير منطقة المدينة المنورة الفائزين بالجائزة، حيث حقق المركز الأول الدكتور عباس صالح طاشكندي، في موضوع "أبحاث شبه الجزيرة العربية وخصوصًا في دراساتها المرتبطة بتاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة"، فيما حقق المركز الثاني حمود بن حمد بن محمد بن جويد الغيلاني من سلطنة عُمان، في موضوع "ثقافة البحر في الخليج العربي؛ والجذور التاريخية لشعوب الخليج العربية في علاقاتهم بالبحر".
وألقى رئيس اللجنة العلمية للجائزة الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد، كلمة خلال الحفل، أكد فيها أن المملكة تشهد قفزات متسارعة للنهوض بمختلف ألوان الثقافة لإثراء شرائح المجتمع ما يُسهم في تعزيز الهوية الوطنية ويشجع الحوار الثقافي مع العالم، مشيرًا إلى الإنجازات المتوالية في الكشف عن التراث الغني والمتنوع الذي يعكس مسيرة التتابع الحضاري الذي تحتفظ به أرض المملكة، وتعزيز حمايته والمحافظة عليه وتوظيفه للعلم والمعرفة وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة عدد مواقع التراث الثقافي في قائمة التراث العالمي وذلك بفضل الله أولاً ثم بتوجيه قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - يحفظهما الله -.
وقال رئيس نادي المدينة المنورة الأدبي الدكتور عبد الله عسيلان بدوره، إن جائزة أمين مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية تحمل اسم شخصية مرموقة من الشخصيات الأدبية والثقافية، والذي عُرف في محيط العلم والمعرفة أديبًا ومؤرخًا وباحثًا جادًا اسهم إسهامًا كبيرًا في إثراء الحركة الثقافية والأدبية.
من جهة أخرى، تحدث الدكتور عباس طاشكندي، في كلمته، عن مآثر أمين مدني الذي انطوت حياته في رحمة ربه، ولم ينطو وهج أعماله في دراساته، حين قيض الله في بلاده دولة تعرف أقدار الرجال، وأبناء بررة يحيون ذكراه بجائزة تحمل اسمه، وتحقق بمجالسها العلمية كل طموح في الاحتفاء بالدراسات المميزة عن الجزيرة العربية، مقدمًا شكره لأمير منطقة المدينة المنورة على رعايته للجائزة.
وأكد حمود الغيلاني، أن هذه الجائزة تُبرز جزءًا من فكر وفلسفة أمين مدني المعني بدراسة مشارب التاريخ في شبه الجزيرة العربية ومساربه الحضارية، مشيرًا إلى إسهامات الجائزة في دعم الحركة العلمية برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - وتدفع نحو الإسهام في الكشف عن حضارة وثقافة الإنسان في شبه الجزيرة العربية خصوصًا وحاضرها العلمي عمومًا.
وفي ختام الحفل، أُعلنت الموضوعات التي تتضمنها الجائزة في دورتها العاشرة, وتشمل الدراسات التي عُنيت بالنقوش العربية القديمة ودورها في التعرف إلى مجتمعات الجزيرة العربية قبل الإسلام، بالإضافة إلى الدراسات التي تناولت أقاليم الجزيرة العربية قبل الإسلام. وتُعد جائزة أمين مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية التي أُنشئت بموافقة سامية عام 1409هـ، دافعًا للبحث والدراسة والتنقيب عن تاريخ الجزيرة العربية التي تعد منبتًا من منابت البشرية ومنطلقًا لآخر الرسالات السماوية، حيث فاز بالجائزة 14 باحثًا وباحثة وجهة خلال الدورات الماضية.