أمير المدينة يؤكد أهمية جائزة أمين مدني في دعم رجال الفكر والأدب والمهتمين بالبحوث التاريخية

وفي ختام الحفل، أُعلنت الموضوعات التي تتضمنها الجائزة في دورتها العاشرة, وتشمل الدراسات التي عُنيت بالنقوش العربية القديمة ودورها في التعرف إلى مجتمعات الجزيرة العربية قبل الإسلام، بالإضافة إلى الدراسات التي تناولت أقاليم الجزيرة العربية قبل الإسلام. وتُعد جائزة أمين مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية التي أُنشئت بموافقة سامية عام 1409هـ، دافعًا للبحث والدراسة والتنقيب عن تاريخ الجزيرة العربية التي تعد منبتًا من منابت البشرية ومنطلقًا لآخر الرسالات السماوية، حيث فاز بالجائزة 14 باحثًا وباحثة وجهة خلال الدورات الماضية.