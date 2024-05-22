تحت شعار "تراها".. السعودية تُبهر العالم بوجهاتها المتنوعة في صيف 2024

وتم في هذا العام إضافة وجهة سياحية جديدة هي البحر الأحمر، إلى جانب عسير، الباحة، الطائف، جدة، الرياض والعلا، حيث تتميز منطقة عسير بمناظرها الطبيعية الخلابة وتضاريسها المُتنوعة، أما منطقة الباحة فتتميز بجمالها الطبيعي الخلّاب ووديانها المُذهلة، ومنطقة الطائف التي تُعرف بـ(مدينة الورد) وتتميز بمناخها المُعتدل وتاريخها العريق، أما الواجهة البحرية الغربية في مدينة جدة فتُقدم تجربة شاطئية فريدة مع العديد من الأنشطة الترفيهية.