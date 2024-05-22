تحت شعار "تراها".. السعودية تُبهر العالم بوجهاتها المتنوعة في صيف 2024

تحت شعار "تراها"، ينطلق صيف السعودية 2024 في سبع وجهات سياحية متنوعة، ويضم أكثر من 550 منتجاً سياحياً و150 عرضاً خاصاً لمختلف الفئات من العائلات والأطفال، وعشاق المغامرات، والباحثين عن السياحة الفاخرة والاسترخاء، والمهتمين بالثقافة، والتاريخ، والفنون.
وسوف يقدِّم، على مدى أربعة أشهر، العديد من العروض والباقات والمنتجات السياحية المصممة للعوائل والأطفال، إضافةً إلى تنظيم بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة الرياض، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدة، والعديد من المنتجات.
وتم في هذا العام إضافة وجهة سياحية جديدة هي البحر الأحمر، إلى جانب عسير، الباحة، الطائف، جدة، الرياض والعلا، حيث تتميز منطقة عسير بمناظرها الطبيعية الخلابة وتضاريسها المُتنوعة، أما منطقة الباحة فتتميز بجمالها الطبيعي الخلّاب ووديانها المُذهلة، ومنطقة الطائف التي تُعرف بـ(مدينة الورد) وتتميز بمناخها المُعتدل وتاريخها العريق، أما الواجهة البحرية الغربية في مدينة جدة فتُقدم تجربة شاطئية فريدة مع العديد من الأنشطة الترفيهية.
وتقدم مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، مزيجًا من الحداثة والتاريخ، والى العلا في حين تضم مدينة العلا التاريخية، آثارًا تاريخية مُذهلة، وعلى ساحل البحر الأحمر وجهة جديدة غنية بالشواطئ الجميلة والأنشطة البحرية المُتنوعة.
ويضم برنامج صيف السعودية 2024، باقةً واسعةً من الفعاليات الترفيهية المُتنوعة التي تُناسب جميع أفراد العائلة، بما في ذلك حفلات موسيقية لأشهر الفنانين العرب والعالميين، بطولات الرياضات الإلكترونية، بطولات الملاكمة العالمية، عروض مسرحية وفعاليات ثقافية، أنشطة ترفيهية للأطفال، عروض وتخفيضات مُميزة على السفر والإقامة
كما يُتيح برنامج صيف السعودية 2024 للزوار، الاستمتاع بعروض وتخفيضات مُميزة على السفر والإقامة في مختلف أنحاء المملكة، مثل عروض على تذاكر الطيران، عروض على أسعار الفنادق والمنتجعات، عروض على باقات الرحلات السياحية، عروض على أنشطة الترفيه والتسوق.
وأخيراً، يقدم صيف السعودية 2024، رحلة لا تنسى في رحاب المملكة، حيث يفتح ذراعيه للجميع لعيش تجربة استثنائية تثري الحواس وتشعل مشاعر الفرح والمتعة، وبهذا تثبت السعودية للعالم أن "تراها" ليست مجرد شعار، بل هي حقيقة تلامس القلوب وتخلّد ذكريات لا تُنسى.