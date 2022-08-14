إنسانية تتجلى في قرار "حياة وموت".. قصص لأشهر "هدايا الأعضاء" في المملكة

وكشف "بوتيه" أنه أجرى العملية الأولى في عام 1428هـ، والتي تبرع فيها أحد أبنائه له بكليته، قبل أن تحدث بعض المشكلات نتيجة انقطاع الدم عن الكلية، مضيفًا أنه بعد فترة علاج استقر الأطباء على إجراء غسيل للكلى أو الزراعة، فتقدم الكثير من الأصدقاء والزملاء وأبناء العائلة للتبرع بكليتهم، إلا أن ابنه الثاني هو الذي تبرع له بكليته بعد 15 عامًا من إجراء العملية الأولى، وأجرى العملية في رمضان 1443، وتمت بنجاح بفضل الله عز وجل.