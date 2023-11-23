"إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات متنوعة على المتضررين داخل قطاع غزة

جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتجهيز قافلة تمثّل أكثر من "326" شاحنة تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية ستتحرّك تباعًا إلى معبر رفح الحدودي، ومنه إلى قطاع غزة امتدادًا للقوافل الإغاثية السعودية التي دخلت إلى القطاع خلال الأيام الماضية، كما سيتواصل نقل المساعدات الإغاثية السعودية عبر الجسرين البحري والجوي.