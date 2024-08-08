"بر جدة" والمنصة السعودية يكرمان أبناء الأسر المستفيدين من مبادرة "تمكين"

كرّمت جمعية البر بجدة والمنصة السعودية عددًا من أبناء وبنات الأسر الذين استفادوا من "مبادرة تمكين" التي أطلقتها المنصة ضمن برنامج "مهارات التميز الوظيفي 2024" التي تستهدف تمكين الأسر والأيتام لدخول سوق العمل؛ من خلال تقديم التدريب والتأهيل المناسبين لهم عبر حزمة من البرامج والخدمات التنموية المبتكرة بما يجعلهم على دراية تامة بمتطلبات سوق العمل.
جاء ذلك خلال الحفل المشترك الذي تم تنظيمه بمقر الجمعية بحضور عضو مجلس إدارة الجمعية "أ. محمد سعيد أبو ملحة"، والرئيس التنفيذي "م. محيي الدين حكمي"، ورئيس المنصة السعودية "أ. حامد العطاس"، ومدير إدارة الخدمات الاجتماعية "أ. نجلاء اليامي"، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
تضمن الحفل كلمة لرئيس المنصة الأستاذ حامد العطاس، ألقى خلالها الضوء على المبادرة التي تم إطلاقها منذ 5 شهور ضمن برنامج "مهارات التميز الوظيفي 2024"، مثمنًا حرص الجمعية على تدريب أبناء الأسر وتأهيلهم وتمكينهم بما يساهم في رسم ملامح مستقبلهم، وشكر مدربي ومدربات المنصة السعودية وشركاء النجاح على تعاونهم البنّاء في إنجاح وتحقيق أهدافها المنشودة.
من جهته ثمّن الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين حكمي، جهود المنصة في تمكين أبناء الأسر في ظل التعاون المشترك بين الجمعية والمنصة، والذي كان له أثره الإيجابي الفعال في إثراء جهود الجمعية لتمكين أبناء الأسر ليكونوا جزءًا فاعلًا من المسيرة التنموية التي تسير وفق رؤية المملكة 2030.
تلا ذلك تكريم عدد من مسؤولي الجمعية والمنصة، وأبناء وبنات الأسر، بدروع وشهادات تكريمية.
تتضمن المبادرة التي استفاد منها 30 من أبناء وبنات الأسر، تقديم فرص تعليمية وتدريبية مبتكرة تهدف إلى بناء المهارات وتعزيز القدرات بما يساهم في تمكين المستفيدين وتحقيق طموحاتهم في بناء مستقبل أفضل.
وتأتي مشاركة أبناء وبنات الأسر المسجلة بالجمعية في ظل حرص الجمعية ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية على تقديم حزمة من الخدمات التي تسهم في تمكين الأسر والأيتام، ومساعدتهم على بناء مستقبلهم ضمن رؤية الجمعية القائمة على تحقيق الريادة في صناعة الأثر.