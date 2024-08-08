"بر جدة" والمنصة السعودية يكرمان أبناء الأسر المستفيدين من مبادرة "تمكين"

من جهته ثمّن الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين حكمي، جهود المنصة في تمكين أبناء الأسر في ظل التعاون المشترك بين الجمعية والمنصة، والذي كان له أثره الإيجابي الفعال في إثراء جهود الجمعية لتمكين أبناء الأسر ليكونوا جزءًا فاعلًا من المسيرة التنموية التي تسير وفق رؤية المملكة 2030.