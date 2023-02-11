الحكومة التركية تشكر المملكة قيادة وشعبًا على جهودها الإغاثية الإنسانية

وبينت أن الاختلاف الرئيس الذي يميز هذا الزلزال عن زلزال "إرزنجان الكبير" الذي بلغت قوته 7.9 درجات، الذي سُجل على أنه أشد زلزال وقع في تركيا قبل 84 عامًا، هو أن هذه الزلازل كانت مستقلة وحدثت بفاصل زمني بينهما بلغ 9 ساعات. فيما أن هذه الزلازل وما تبعها من هزات ارتدادية شعر بها السكان بشدة في العديد من مناطق تركيا وفي بلدان أخرى؛ وعليه يمكن القول وبحسب البيان الرسمي أنه "كارثة هذا القرن".