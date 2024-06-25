نجم تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم الحج 1445

هذا، وكانت شركة نجم قد شاركت في مهمة حج عام 1445هـ بفريق من العمليات الميدانية مكون من حوالي 120 فرداً شمل أخصائيي تحديد المسؤولية والإداريين الذين أشرفوا على المهمة، بالإضافة إلى أسطول مكون من أكثر من 80 آلية، علاوة على فرق الدعم الفني والتقني من مركز التوجيه والتحكم وقطاع تقنية المعلومات، حيث تمكنت طواقم نجم من المساعدة في فك الاختناقات المرورية ومعاينة الحوادث المرورية في نطاق عملها في العاصمة والمشاعر المقدسة (منى – عرفة – مزدلفة)، فضلاً عن قيام فرق العمل في مكاتب منافذ بتقديم الخدمات التأمينية للحجاج عبر كافة المنافذ الحدودية.