نجم تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم الحج 1445

رفع الرئيس التنفيذي لشركة «نجم» لخدمات التأمين الأستاذ محمد يحي الشهري الشكر والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ وليِّ العهدِ رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.
وقال الشهري: نحن في نجم كان لنا الشرف بأن نكون جزءاً من هذا النجاح من خلال تطبيق خطتنا التشغيلية بكفاءة عالية، حيث تمكنت "نجم" من تقديم الدعم للخطط المرورية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة وداخل المنطقة المركزية، وتأمين سلامة ضيوف الرحمن، ومعززة جهود جميع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الطرق.
وقد أعلنت شركة نجم نجاح خطتها التشغيلية لموسم الحج من خلال تكريسها للقدرات البشرية والتقنية والفنية بالإضافة إلى الآليات ووسائل الانتقال لتعزيز السلامة المرورية ومواجهة الحوادث المرورية في منطقة المشاعر المقدسة بالسرعة الممكنة، وضمان أمن وسلامة الحجيج، وفق أعلى معايير السلامة.
وجاءت خطة نجم التشغيلية لموسم حج هذا العام 1445هـ، امتداداً لجهود المملكة في العناية بضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات، وتهيئة الظروف التي تسمح لهم بأداء مناسك الحج بكل سهولة وطمأنينة، حيث اعتمدت خطة نجم على استخدام الخرائط التفاعلية وأحدث الوسائل التقنية لمباشرة الحوادث المرورية ، مع تكريس إمكانيات غرفة العمليات التشغيلية المعززة بشبكة من الأنظمة التقنية التي أسهمت في رفع سرعة الاستجابة والتعامل مع بلاغات الحوادث ، بالإضافة إلى التطبيقات والأنظمة الذكية التي تم تخصيصها لخدمة الحجاج والوصول إلى مواقع الحوادث المرورية في أقصر مدة زمنية بعد ورود البلاغ.
هذا، وكانت شركة نجم قد شاركت في مهمة حج عام 1445هـ بفريق من العمليات الميدانية مكون من حوالي 120 فرداً شمل أخصائيي تحديد المسؤولية والإداريين الذين أشرفوا على المهمة، بالإضافة إلى أسطول مكون من أكثر من 80 آلية، علاوة على فرق الدعم الفني والتقني من مركز التوجيه والتحكم وقطاع تقنية المعلومات، حيث تمكنت طواقم نجم من المساعدة في فك الاختناقات المرورية ومعاينة الحوادث المرورية في نطاق عملها في العاصمة والمشاعر المقدسة (منى – عرفة – مزدلفة)، فضلاً عن قيام فرق العمل في مكاتب منافذ بتقديم الخدمات التأمينية للحجاج عبر كافة المنافذ الحدودية.
يذكر أن شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة، تأسست عام 1428هـ (2007م) بهدف تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة من الحلول والخدمات التأمينية للمواطنين والمقيمين والزائرين في 44 مدينة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة والكفاءة.