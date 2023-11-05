المجدوعي شانجان تعلن مشاركتها في معرض الرياض للسيارات 2023

أعلنت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات شانجان في المملكة العربية السعودية، عن البدء في استعداداتها للمشاركة في معرض الرياض للسيارات، والذي سيقام خلال الفترة من 5 الى 9 ديسمبر 2023 في "المملكة ارينا" المبنى الأحدث في عالم الفعاليات، والذي تم بناءه وتجهيزه بأحدث التقنيات التي تخدم جميع الفعاليات المقامة والمعتمدة عالميا، خلال ٦٠ يوماً ليتسع إلى أكثر من ٤٠ ألف زائر، بمساحة شاسعة تزيد عن ٢٠٠ ألف متر مربع.
وتأتي مشاركة المجدوعي شانجان في معرض الرياض للسيارات إنطلاقاً من سياسة الشركة في إطلاع عملائها الحاليين والمحتملين على كافة طرازات شانجان التي توفرها الشركة في أسواق المملكة العربية السعودية، كما تأتي إستناداً إلى رغبة الشركة في التواصل المباشر مع عموم محبي السيارات والجمهور بشكل عام، ومستخدمي سيارات شانجان بشكل خاص للتعرف على آرائهم حول سيارات شانجان، وأيضاً حول خدمات ما بعد البيع التي توفرها الشركة، وكذلك للإطلاع على تطلعاتهم وما يتوقعون الحصول عليه من خدمات بالإضافة إلى ما توفره الشركة.
ويشار إلى أن المجدوعي شانجان تشارك في معرض الرياض للسيارات بمجموعة واسعة من مختلف طرازات شانجان المتوفرة في أسواق المملكة بما في ذلك الإعلان عن تحديث جديد لأحدث طرازاتها المميزة، كما ومن المتوقع أن تقوم الشركة بعرض طرازاتها الكهربائية المبتكرة والتي ما زالت تحت إختبارات تحدي الحرارة القصوى في الممكلة العربية السعودية، رغبة من الشركة في تعريف المستهلك في المملكة على التطورات التقنية التي حققتها الشركة في قطاع صناعة السيارات.
الجدير بالذكر أن شركة شانجان تقوم سنوياً بتنظيم "تحدي الحرارة القصوى" والذي يهدف بشكل رئيسي الى تقييم آداء السيارات والتعرف على إمكانياتها، وذلك من خلال تعريض طرازات شانجان المستقبلية لمختلف ظروف القيادة، و إجراء تجارب ميدانية قاسية لها للتعرف على قدراتها على العمل والآداء ضمن جميع ظروف القيادة المختلفة، بما في ذلك الطرق الغير المعبدة والرملية، كذلك إلى مرورها بتقلبات مناخية حادة وتباين كبير في الطقس.