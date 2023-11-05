المجدوعي شانجان تعلن مشاركتها في معرض الرياض للسيارات 2023

وتأتي مشاركة المجدوعي شانجان في معرض الرياض للسيارات إنطلاقاً من سياسة الشركة في إطلاع عملائها الحاليين والمحتملين على كافة طرازات شانجان التي توفرها الشركة في أسواق المملكة العربية السعودية، كما تأتي إستناداً إلى رغبة الشركة في التواصل المباشر مع عموم محبي السيارات والجمهور بشكل عام، ومستخدمي سيارات شانجان بشكل خاص للتعرف على آرائهم حول سيارات شانجان، وأيضاً حول خدمات ما بعد البيع التي توفرها الشركة، وكذلك للإطلاع على تطلعاتهم وما يتوقعون الحصول عليه من خدمات بالإضافة إلى ما توفره الشركة.