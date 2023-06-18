"سبق" ترصد.. "13" شاهدًا تمكنوا من رؤية "الهلال" في "حوطة سدير" و"تمير" و"الحريق"

يُذكر أن المحكمة العليا أعلنت أن يوم غد الاثنين 1 / 12 / 1444هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق التاسع عشر من شهر يونيو/ حزيران 2023م، هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 / 1444هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق السابع والعشرين من شهر يونيو/ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.