"سبق" ترصد.. "13" شاهدًا تمكنوا من رؤية "الهلال" في "حوطة سدير" و"تمير" و"الحريق"

تمكَّن ١٣ شاهدًا من رؤية هلال ذي الحجة مغرب اليوم الأحد في حوطة سدير وتمير والحريق تأكيدًا للحسابات الفلكية بإمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة؛ لمكوثه في الأفق ٣٠ دقيقة بعد غروب الشمس.
ورصدت "سبق" ترائي هلال ذي الحجة أولاً بأول؛ إذ شاهد الهلال في مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير ٩ شهود، منهم الرائي الشهير عبدالله الخضيري، وتم إثبات شهادة ٦ من المترائين، و٣ فضلوا عدم إثبات شهاداتهم؛ لحصول المقصود، وتحقُّق المطلوب بشهادة بقية الشهود.
أما في تمير فقد تمكن اثنان من المترائين من رؤية الهلال، كما شاهد الهلال في الحريق شاهدان.
وقال الفلكي والرائي عبدالله الخضيري: تمت رؤية الهلال في مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير من قِبل عدد من الشهود بعد مغيب الشمس مباشرة، واستمرت مشاهدتنا للهلال لمدة ١٢ دقيقة متواصلة، بعدها تركنا متابعة الهلال لكفاية تلك المدة لإثبات الشهادة.
يُذكر أن المحكمة العليا أعلنت أن يوم غد الاثنين 1 / 12 / 1444هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق التاسع عشر من شهر يونيو/ حزيران 2023م، هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 / 1444هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق السابع والعشرين من شهر يونيو/ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.