"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزيرة خارجية السلفادور فرص تعزيز التعاون

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة والسلفادور، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.