"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزيرة خارجية السلفادور فرص تعزيز التعاون

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة الخارجية في جمهورية السلفادور ألكسندرا هيل تينوكو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة والسلفادور، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية السفير غير المقيم لدى جمهورية السلفادور هيثم بن حسن المالكي.