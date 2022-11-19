ولي العهد يستقبل في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.