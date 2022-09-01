"العجمي": رؤية المملكة تواصل تحقيق أهدافها في تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي إنه منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في 2016، بدأت المملكة بالسير نحو آفاق جديدة ومناطق طموح واعدة، مرتكزة على مكامن قوتها التي حباها الله بها، من موقع استراتيجي متميز، سخر كل هذه الإمكانات لتحقيق الطموحات.
وتفصيلاً، أكد الدكتور "العجمي" أن الرؤية تواصل في كل عام تحقيق الإنجازات بتكامل الأدوار وتناغمها بين المواطنين والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية وقيام كل بمسؤولياته تجاه وطنه ومجتمعه لنقترب أكثر وأكثر بخطى واثقة نحو تحقيق رؤيتنا التي بدأت أهداف ومكتسبات الرؤية بالظهور مبكرًا قبل أوانها.
وأضاف : من تلك الأهداف على سبيلِ المثالِ لا الحصر : "مجتمع حيوي" يعيش فيه المواطنون فـي المملكة بنمط حياة مستدام، يفخرون بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي الأصيل، ويتمتعون بحياة كريمة وسعيدة في بيئة جميلة ونظيفة، تحمي الأسر والعائلات، وتوفر لهم أفضل نظام رعاية اجتماعية وصحية وخيارات ترفيهية عالية المستوى.
وتابع : توفر الرعاية الصحية المجانية عالية الجودة وإتاحتها في جميع أنحاء المملكة؛ أولوية قصوى للمواطنين وخدمة أساسية تركز رؤية السعودية 2030 على تقديمها، وفقًا أفضل المعايير والممارسات العالمية وبناء على ذلك وفي إطار هذا التحول، تم إطلاق 14 تجمعًا صحيًا قدمت خدماتها لأكثر من 29 مليون مستفيد حتى نهاية العام، كما استحدثت 10 مستشفيات جديدة خلال العام 2021، في مناطق عدة من المملكة، تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 1500 سرير.
وأردف : تقـع رفاهية الأفراد ضمن أولويات رؤية السعودية 2030 ، انطلاقًا من هدفها الرامي إلى تطوير فرص الترفيه وتنويعها بما يواكب احتياجات السكان، لذا تستمر المملكة فـي تطوير قطاع الترفيه، وتوفر خيارات ترفيهية نوعية وشاملة تثري تجربـة الأفراد، وتُسهم فـي تحسين جودة الحياة وتنمي الاقتصاد، وقد كان موسم الرياض خير دليل حيث شاركت فيه أكثر من 1000 منشأة من القطاع الخاص وشارك فيه أكثر من ٩ ملايين زائر، كما تم إطلاق منصة "هاوي" التي تهدف إلى دعم مواهب الهواة في المملكة.
وأكمل: تواصل رؤية السعودية 2030 تحقيق أهدافها لتنويع مصادر الدخل المحلي وزيادة نمو الاقتصاد، حيث عملت الحكومة على تطبيق السياسات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي للمملكة وتقوية وضعها المالي، بما يمكنها من التعامل مـع صدمات الاقتصاد العالمي، بتأسيس منظومة وأدوات ماليـة قـادرة علـى التأثير والتفاعل الإيجابي مـع المتغيرات والتحولات على المستويين المالي والاقتصادي، مـن خلال تطبيق المبادرات وتمويل البرامج اللازمة، وذلك لتحقيق إصلاحات هيكلية تواكب متطلبات مرحلة التحول، وشعار "صنع في السعودية" هو أحد الأمثلة لهذا التحول، حيث التحق بالبرنامج أكثر من 1100 شركة محلية بأكثر من 4500 منتج، كما نال البنك المركزي السعودي جائزة التأثير العالمية 2021 Award" Impact Global" التي تمنحها لجنة البنوك المركزية ضمن جوائزها العالمية للبنوك المركزية في التقنيات المالية والتنظيمية.
وأكد أن كل ما تم ذكره هو فقط القليل من الإنجازات التي وصلت إليها الرؤية في فترة قليلة منذ إطلاقها في العام 2016، وهذا من منطلقِ ما ذكره مهندسُ هذه الرؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بقوله: "طموحنا أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معًا لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تتاح للجميع والخدمات المتطورة في التوظيف والرعاية الصحية والسكن والترفيه".