"العجمي": رؤية المملكة تواصل تحقيق أهدافها في تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد

وأكد أن كل ما تم ذكره هو فقط القليل من الإنجازات التي وصلت إليها الرؤية في فترة قليلة منذ إطلاقها في العام 2016، وهذا من منطلقِ ما ذكره مهندسُ هذه الرؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بقوله: "طموحنا أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معًا لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تتاح للجميع والخدمات المتطورة في التوظيف والرعاية الصحية والسكن والترفيه".