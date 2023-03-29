ليعيش طفولته كأقرانه.. "فيصل بن سلطان" يوجِّه بعلاج الطفل "مجرشي"

وأشاد الأمير فيصل بن سلطان بتكامُل القطاعات الصحية في السعودية، وبالمستوى المتقدم الذي تشهده الرعاية الصحية في كل القطاعات الصحية، وفي مقدمتها وزارة الصحة، التي تسعى دائمًا لتحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، التي ستنقل الرعاية الصحية لمنافسة الدول المتقدمة.