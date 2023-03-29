ليعيش طفولته كأقرانه.. "فيصل بن سلطان" يوجِّه بعلاج الطفل "مجرشي"

وجَّه الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، بعلاج الطفل "يوسف المجرشي" في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية تحقيقًا لرغبة والده؛ حتى يتسنى لابنه اللهو واللعب مع أقرانه.
ومنذ ولادته عانى الطفل "يوسف" تشوُّهًا خِلقيًّا في قدمه اليمنى؛ إذ إنها تعاني اعوجاجًا شديدًا؛ منعه المشي.
وبعد محاولات عديدة مع مراكز طبية في منطقة جازان، ناشد والد الطفل الجهات المختصة مساعدته لعلاج ابنه في الرياض.
يُذكر أن لدى مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية مركزَ جراحات متطورًا، يوفِّر للطفل "يوسف" عملية إعادة تقويم للقدم والكاحل بكفاءة عالية، ومعايير عالمية، مع جودة الخدمة ومراعاة سلامة المرضى.
وأشاد الأمير فيصل بن سلطان بتكامُل القطاعات الصحية في السعودية، وبالمستوى المتقدم الذي تشهده الرعاية الصحية في كل القطاعات الصحية، وفي مقدمتها وزارة الصحة، التي تسعى دائمًا لتحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، التي ستنقل الرعاية الصحية لمنافسة الدول المتقدمة.
وبهذه المناسبة عبَّر الأمير فيصل بن سلطان عن بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يوليانه من رعاية واهتمام، لا يقتصران على مواطني المملكة العربية السعودية، بل يمتدان إلى كل مَن يقيم على هذه الأرض المباركة.
وكانت "سبق" قد نشرت اليوم مناشدة والد "يوسف" العلاج لدى أحد المراكز الطبية المتخصصة بالرياض.