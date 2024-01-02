"فيصل بن خالد" يدشّن الزراعة البعلية في طريف وينوّه بدورها في تحقيق الأمن الغذائي

واستمع أمير الحدود الشمالية لشرحٍ من مدير عام فرع وزارة البيئة بالمنطقة عن الزراعة البعلية في المحافظة، الذي أكد أن المنطقة شهدت أمطارًا بكميات كبيرة هذا العام، مما يأمل بموسم متميز للزراعة عن طريق رمي البذور على الأرض في الوقت الملائم، مما سيزيد من خصوبة الأرض.