10 نصائح مهمة للطلاب قبل وأثناء الاختبارات يعدّدها "صحي الجوف"

وأضاف في إنفوجرافيك له، أن الطالب خلال الاختبارات عليه قراءة الأسئلة بتمعنٍ، وتخصيص وقتٍ كافٍ للإجابة عن كل سؤالٍ، والتأني في الإجابة عن الأسئلة، وترتيب الإجابات لتبدأ بالأسئلة السهلة أولاً، وعدم التوقف عند الصعبة منها، ومراجعة الإجابات بدقة.