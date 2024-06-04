10 نصائح مهمة للطلاب قبل وأثناء الاختبارات يعدّدها "صحي الجوف"

كشف تجمُّع الجوف الصحي، عن مجموعة من النصائح المهمة للطلاب قبل وأثناء الاختبارات؛ لزيادة التحصيل العلمي وقت المذاكرة والتركيز خلال الإجابات.
وحثَّ التجمُّع الطلاب في ليلة الاختبار على تجنُّب السهر، والحرص على فترة نومٍ كافية، ومراجعة الدروس بتمعنٍ، وعدم محاولة تعلُّم شيءٍ جديدٍ في هذه الفترة.
وأضاف في إنفوجرافيك له، أن الطالب خلال الاختبارات عليه قراءة الأسئلة بتمعنٍ، وتخصيص وقتٍ كافٍ للإجابة عن كل سؤالٍ، والتأني في الإجابة عن الأسئلة، وترتيب الإجابات لتبدأ بالأسئلة السهلة أولاً، وعدم التوقف عند الصعبة منها، ومراجعة الإجابات بدقة.