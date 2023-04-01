"الشؤون الإسلامية" تنفذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في فنلندا

ورفعت السفير "نرسين"، خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله، على ما يبذلانه من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامهما وعنايتهما بشؤونهم في كل مكان، كما أعربت عن تقديرها للدور المهم لوزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تنفيذ هذه البرامج الخيرية والحرص على تحقيق أهدافها النبيلة.