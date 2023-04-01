"الشؤون الإسلامية" تنفذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في فنلندا

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية في هلسنكي، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور السعودية الفاخرة، بحضور سفيرة المملكة لدى فنلندا، نرسين بنت حمد الشبل، وممثل عن وزارة الشؤون الإسلامية خالد بن عبدالله المطيري.
ورفعت السفير "نرسين"، خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله، على ما يبذلانه من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامهما وعنايتهما بشؤونهم في كل مكان، كما أعربت عن تقديرها للدور المهم لوزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تنفيذ هذه البرامج الخيرية والحرص على تحقيق أهدافها النبيلة.
وكانت سفارة خادم الحرمين الشريفين -بالتنسيق مع الجمعيات الإسلامية والمساجد والمصليات في دولة فنلندا- قد وزّعت طنين من التمور على الصائمين من الرعايا المسلمين في البلاد، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، كما سيتم توزيع كميات منها على البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية المتواجدة على الأراضي الفنلندية.