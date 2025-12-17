السعودية تتصدر عالميًا مسابقة WAICY 2025 بأكبر حصيلة جوائز ومركز نمو للتعليم يتصدر عالميًا بعدد الميداليات

في إنجاز وطني عالمي جديد، حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب WAICY 2025، محققةً أكبر حصيلة جوائز بين الدول المشاركة، وذلك للعام الثاني على التوالي، في تأكيد جديد على ريادة المملكة في الاستثمار في الإنسان وبناء قدرات الجيل القادم في مجالات التقنية والابتكار.

وجاء هذا الإنجاز الدولي ثمرةً للجهود النوعية التي قادها مركز نمو للتعليم، الذي تصدر المشهد العالمي بوصفه الجهة التعليمية الأكثر تحقيقًا للميداليات والجوائز على مستوى المسابقة، مسجّلًا حضورًا لافتًا جعل اسمه في صدارة المؤسسات التعليمية عالميًا ضمن أكبر منصة شبابية متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وشهدت نسخة WAICY 2025 مشاركة أكثر من 132,000 طالب وطالبة من 103 دول حول العالم، حيث استقبلت اللجنة المنظمة ما يزيد على 10,000 مشروع ابتكاري، في نسخة وُصفت بأنها الأوسع والأكثر تنافسية منذ انطلاق المسابقة. ووفقًا للتقرير الرسمي، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عالميًا بـ 26 جائزة دولية، متقدمةً على الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول المشاركة، في إنجاز يعكس كفاءة البرامج الوطنية وقدرتها على المنافسة العالمية.

وفي هذا الإطار، حقق طلاب مركز نمو للتعليم سلسلة من الإنجازات العالمية النوعية، شملت الفوز بثلاث ميداليات ذهبية وأربع ميداليات فضية، إلى جانب جائزة المركز الرابع عالميًا، وجائزة المركز الخامس عالميًا، وجائزة التميز في التصميم، إضافة إلى جائزة أفضل المنظمات وجائزة أفضل المعلمين على مستوى العالم، ليؤكد المركز مكانته كأحد أبرز البيئات التعليمية الداعمة للابتكار عالميًا.

ويُعزى هذا التفوق إلى البرنامج التأهيلي المتكامل الذي قدمه مركز نمو للتعليم، والذي امتد على مدار 46 يومًا متواصلة من التدريب المكثف، بإشراف خبراء ومختصين دوليين، شمل مسارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وتطوير الحلول التقنية، وبناء المشاريع الابتكارية، ومهارات العرض والتقديم الاحترافي، ما أسهم في رفع جاهزية الطلاب وتمكينهم من التميز في بيئة تنافسية عالمية عالية المستوى.

وأكد مركز نمو للتعليم أن هذه النتائج الاستثنائية جاءت امتدادًا لرؤيته التعليمية القائمة على تمكين الطلاب من تحويل المعرفة إلى أثر، وبناء حلول مبتكرة تخدم المجتمعات، مشيرًا إلى أن تميز طلابه السعوديين والدوليين في مختلف الفئات العالمية يعكس قوة النموذج التعليمي الذي يتبناه المركز، وفاعلية برامجه في إعداد قادة المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية.

ويجسد هذا الإنجاز العالمي التزام مركز نمو للتعليم بدوره الريادي في تطوير التعليم النوعي، وبناء منظومة تعليمية تواكب متطلبات المستقبل، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما يعكس تصدر المملكة لمسابقةWAICY للعام الثاني على التوالي نجاح الشراكات التعليمية الوطنية، ويؤكد المكانة المتقدمة التي بات يحتلها مركز نمو للتعليم على خارطة التعليم والابتكار العالمية.