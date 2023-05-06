حرس الحدود يواصل تقديم الدعم لإجلاء المواطنين والأجانب من السودان عبر "ميناء جدة"

واصل حرس الحدود السعودي تقديم الدعم الأمني والتنظيمي للجهات المشاركة في مساعدة القادمين إلى المملكة من عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان، عبر ميناء جدة الإسلامي ومتابعة السفن التي تقلهم منذ دخولها البحر الإقليمي للمملكة حتى وصولها إلى الميناء وتسريع وتسهيل إجراءاتهم.