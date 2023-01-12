بيشة.. إنهاء معاناة مريضة من انحراف شديد بالعمود الفقري في عملية جراحية معقدة

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك عبدالله أجرى خلال العام الماضي 13584 فحصًا إشعاعيًا، واستقبل 10749 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية، كما قدم خدمات علاجية ووقائية وإسعافية لـ 7728 مستفيدًا في أقسام الطوارئ، وبلغ عدد المرضى الذين تم خدمتهم في أقسام التنويم 701 مريض، بالإضافة إلى 471 عملية جراحية خلال نفس الفترة .