"الحج" تطرح وظائف شاغرة بالتعاقد للجنسين

وشملت الوظائف المطروحة: أخصائيين في (الأمن السيبراني، وذكاء الأعمال المساعد، وحماية البيانات، واستراتيجيات ممارس، وتقنية معلومات مساعد) كذلك مهندسين بمسميات: (إدارة مشاريع مساعد، وصناعي مساعد)، وباحثين تحت مسمى (قانوني مساعد، وتدريب وابتعاث مساعد، وأمن سيبراني ممارس، وأمن وسلامة، وتنظيم مساعد)، أيضاً وظائف محلل بيانات ومطور برامج ومحاسب تكاليف ممارس.