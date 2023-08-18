"الحج" تطرح وظائف شاغرة بالتعاقد للجنسين

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر عدّة وظائف شاغرة للرجال والنساء بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام، وسيكون مكان العمل للمرشحين والمرشحات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وحددت الوزارة يوم 7 صفر 1445هـ موعداً لبدء استقبال طلبات التوظيف عبر منظومة التوظيف الموحدة "جدارات" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك على مدار خمسة أيام حتى يوم الحادي عشر من الشهر ذاته.
وشملت الوظائف المطروحة: أخصائيين في (الأمن السيبراني، وذكاء الأعمال المساعد، وحماية البيانات، واستراتيجيات ممارس، وتقنية معلومات مساعد) كذلك مهندسين بمسميات: (إدارة مشاريع مساعد، وصناعي مساعد)، وباحثين تحت مسمى (قانوني مساعد، وتدريب وابتعاث مساعد، وأمن سيبراني ممارس، وأمن وسلامة، وتنظيم مساعد)، أيضاً وظائف محلل بيانات ومطور برامج ومحاسب تكاليف ممارس.