"الملكية الفكرية": النظام يضمن حماية العلامة التجارية لـ10 سنوات

أوضح مفتش احترام الملكية الفكرية سعود القحطاني، أن نظام الملكية الفكرية يضمن حماية العلامة التجارية المسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمدة 10 سنوات، وينص نظام العلامات التجارية على أن مدة الحماية المترتبة على تسجيلها هي 10 سنوات.