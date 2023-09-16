"الملكية الفكرية": النظام يضمن حماية العلامة التجارية لـ10 سنوات

أوضح مفتش احترام الملكية الفكرية سعود القحطاني، أن نظام الملكية الفكرية يضمن حماية العلامة التجارية المسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمدة 10 سنوات، وينص نظام العلامات التجارية على أن مدة الحماية المترتبة على تسجيلها هي 10 سنوات.
وأضاف القحطاني: لصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية تقديم طلب بالتجديد.
ولفت إلى أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تعمل على إنفاذ الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية على مسارين استباقي وتفاعلي.
وتابع في مداخلة لبرنامج "120" على "الإخبارية"، أن فريق الهيئة يقوم بالإنفاذ الاستباقي من خلال الزيارات الميدانية، كمتسوق خفي؛ وبالتالي ضبط الانتهاكات.. وفيما يخص الإنفاذ التفاعلي تقوم الهيئة خلاله عبر المنصات المعتمدة باستقبال بلاغات وشكاوى انتهاك العلامات التجارية.