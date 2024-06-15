«دله الصحية» تقدم عبر مستشفى مركز مكة الطبي رعاية طبية عالية الجودة لخدمة ضيوف الرحمن

توفر شركة «دله الصحية» خدماتها خلال موسم حج هذا العام 1445 هجري ، عبر 15 مركزًا صحيًا متفرقًا في مشعر منى لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال مستشفى مركز مكة الطبي، وهو أحد أبرز استثمارات دلة الصحية في العاصمة المقدسة.
وتقدم هذه المراكز خدمات طبية لإسعاف الحالات الطارئة ونقلها للمستشفى اذا استلزم الأمر، كما توفر رعاية على مدار اليوم للحالات الباردة، والتي تشمل متابعة حالات السكر والضغط، والأمراض المزمنة، وخدمة خياطة الجروح وتغيير ضمادات العمليات الجراحية، وإسعاف مختلف الحالات الأخرى للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن مع الإلتزام بمعايير الأمان والجودة الطبية.
ويأتي ذلك ضمن إطار منظومة الرعاية الصحية الشاملة التي يقدمها القطاعان العام والخاص والتي تستهدف تيسير الوصول إلى الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، وذلك وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي، حيث تحرص «دله الصحية»، وفي كافة مواسم الحج، على توفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة في المملكة.