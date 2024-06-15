«دله الصحية» تقدم عبر مستشفى مركز مكة الطبي رعاية طبية عالية الجودة لخدمة ضيوف الرحمن

ويأتي ذلك ضمن إطار منظومة الرعاية الصحية الشاملة التي يقدمها القطاعان العام والخاص والتي تستهدف تيسير الوصول إلى الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، وذلك وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي، حيث تحرص «دله الصحية»، وفي كافة مواسم الحج، على توفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة في المملكة.