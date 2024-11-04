وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويُوقِّعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري

حضر الاستقبال ومراسم توقيع مذكرة التفاهم الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في بغداد العميد الركن ناصر بن طالب السعدون.