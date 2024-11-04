وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويُوقِّعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم، وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وسُبل تعزيزها وتطويرها في المجال الدفاعي، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتداعياته، بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما وقَّع وزير الدفاع ووزير الدفاع العراقي مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية العراق؛ للتعاون في المجال العسكري.
حضر الاستقبال ومراسم توقيع مذكرة التفاهم الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في بغداد العميد الركن ناصر بن طالب السعدون.
كما حضره من الجانب العراقي معاون رئيس أركان الجيش للميرة الفريق حميد عناد حمادي، وسفيرة جمهورية العراق لدى السعودية صفية طالب السهيل، ومعاون رئيس أركان الجيش للتدريب الفريق الركن حامد محمد كمر، ومدير مكتب وزير الدفاع الفريق الركن غالب كريم عبود، ورئيس الدائرة القانونية في وزارة الدفاع الفريق خالد جبار إسماعيل، والملحق العسكري في سفارة جمهورية العراق لدى السعودية اللواء الركن داوود السامرائي.