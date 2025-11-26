متسوقو الخليج يستعدّون لأضخم موسم هدايا مع انطلاق مبيعات جمعة السوبر منAliExpress

التسوق الإلكتروني يتصدر المشهد

• يخطط 54% من المتسوقين في السعودية لشراء هداياهم عبر الإنترنت، مقابل توازن نسبي في الإمارات بنسبة 50% تسوق إلكتروني و50% تقليدي.

• أشار 48% من المتسوقين في الإمارات إلى أن الخصومات والعروض الترويجية هي العامل الأهم عند اتخاذ قرارات الشراء.

• وفي السعودية، قال 29% من المتسوقين إنهم يشترون هداياهم قبل أسابيع من المناسبات الكبرى مثل رمضان والعيد.