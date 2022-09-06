"الأرصاد" يُنبِّه مكة والمدينة: رياح وأتربة مثارة مع ارتفاع في الأمواج

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وعسير وتبوك والقصيم ونجران والشرقية والرياض.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ارتفاعًا في الأمواج مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.