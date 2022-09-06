"الأرصاد" يُنبِّه مكة والمدينة: رياح وأتربة مثارة مع ارتفاع في الأمواج

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.