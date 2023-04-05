سرب من الطيور يهاجم طائرة "بوينغ" فوق مطار روسي

وقال ناطق باسم النيابة العامة في النقل الجوي: إن الطائرة هبطت بسلام الساعة 21:30 على الرغم من اصطدامها بالطيور. وكان على متنها 190 راكبًا. ولم يتعرض أحد منهم لضرر. ويقوم الأخصائيون الآن بفحص جسم الطائرة وتقييم حالتها التقنية. أما النيابة العامة فبدأت في تحريات ما قبل التحقيق وتحديد كل ملابسات الحادث الجوي.